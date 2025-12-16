Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и гололедице 16 декабря

В Москве в этот день ожидается облачная погода со снегом. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 9−1 градус, а в Подмосковье температура ожидается на уровне минус 4−2 градуса мороза. Ветер будет дуть в южно-западном направлении со скоростью 2−5 метров в секунду, порой его порывы будут достигать 11 метров в секунду.