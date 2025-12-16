Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и гололедице 16 декабря

В Московской области с 10:00 до 18:00 ожидаются ледяной дождь и гололедица на дорогах. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Представители ведомства призвали жителей быть бдительными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности.
— Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. В случае необходимости обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112, — передает Regions.
В Москве в этот день ожидается облачная погода со снегом. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 9−1 градус, а в Подмосковье температура ожидается на уровне минус 4−2 градуса мороза. Ветер будет дуть в южно-западном направлении со скоростью 2−5 метров в секунду, порой его порывы будут достигать 11 метров в секунду.
В ближайшее время в Московском регионе не ожидается устойчивых морозов и сильных снегопадов. Погодные условия могут измениться лишь в последние пять дней декабря. При этом количество снега под Новый год в Москве может быть минимальным.