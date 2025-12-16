Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Сургута незаконно трудоустроил полтора десятка мигрантов

Житель Сургута (ХМАО) незаконно трудоустроил 15 иностранцев, заключив с ними подложные договоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура направила в суд дело сургутянина, который незаконно легализовал полтора десятка мигрантов.

Житель Сургута (ХМАО) незаконно трудоустроил 15 иностранцев, заключив с ними подложные договоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Обвиняемый в январе 2021 года за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации 15 иностранных граждан. Заключив с ними фиктивные гражданско-правовые договоры без фактического намерения сторон их фактического исполнения, которые представил в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ». Дело направлено в суд.