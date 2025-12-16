Житель Сургута незаконно трудоустроил полтора десятка мигрантов

Прокуратура направила в суд дело сургутянина, который незаконно легализовал полтора десятка мигрантов.
Житель Сургута (ХМАО) незаконно трудоустроил 15 иностранцев, заключив с ними подложные договоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Обвиняемый в январе 2021 года за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации 15 иностранных граждан. Заключив с ними фиктивные гражданско-правовые договоры без фактического намерения сторон их фактического исполнения, которые представил в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ». Дело направлено в суд.