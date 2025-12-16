Мэрия Екатеринбурга утвердила список домов, которых ждет капремонт

Ремонт проведут в 2026 году.
В 2026 году в Екатеринбурге проведут капитальный ремонт 188 многоквартирных домов. Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации города.
«Провести в 2026 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования “город Екатеринбург”, в рамках региональной программы», — указано в документе. Ответственным назначен заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.
В списке оказались дома, которые располагаются на улицах 22 Партсъезда, 40-летия Комсомола, Авиаторов, Академическая, Белинского, Большакова, Восточная и других. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте мэрии.