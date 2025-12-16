Шестеркин сломал клюшку после очередного поражения «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сломал клюшку после очередного домашнего поражения его команды, которое стало 12-м по счёту.
Игра регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» завершилась со счетом 4:1. Из-за проигрыша 29-летний голкипер не смог сдержать эмоций. Следуя в раздевалку, он в гневе несколько раз ударил клюшкой по стене и сломал её.
В ходе встречи Шестеркин отразил 22 броска в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». После 34 матчей его клуб имеет всего 36 очков и находится на предпоследнем месте в своём дивизионе.
Напомним, ранее в НХЛ сообщили, что Игорь Шестеркин и ещё один российский хоккеист Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») вошли в число претендентов на приз лучшему вратарю по итогам первой четверти регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
Также в список претендентов включили Логана Томпсона («Вашингтон Кэпиталз»), Скотта Уэджвуда («Колорадо Эвеланш»), Коннора Хеллебайка («Виннипег Джетс»), Спенсера Найта («Чикаго Блэкхокс»), Лукаша Достала («Анахайм Дакс»), Якуба Добеша («Монреаль Канадиенс»), Джейка Оттинджера («Даллас Старз»), Джейка Аллена («Нью-Джерси Девилз»), Дарси Кемпера («Лос-Анджелес Кингз»), Артура Шилова («Питтсбург Пингвинз») и Даниэля Владаржа («Филадельфия Флайерз»).