Триумфальные победы одержали российские боксёры на чемпионате мира

Сборная России по боксу вернулась в Москву после чемпионата мира, прошедшего в Дубае. В аэропорту спортсменов встретили по традиции — с хлебом-солью, народными песнями и танцами.
На мировом первенстве российская команда показала безоговорочно лучший результат и уверенно выиграла медальный зачет. В активе сборной — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая награда.
Золотые медали завоевали Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).
Серебряными призерами стали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзу в категории до 57 кг завоевал Андрей Пегливанян.
Отдельно в сборной отметили исторический результат турнира: впервые все российские боксеры, заявленные на чемпионат мира, дошли как минимум до стадии полуфиналов.
Второе место в медальном зачете заняла команда Казахстана с результатом 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Третьей стала сборная Узбекистана, завоевавшая 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.
Российские спортсмены выступали на турнире под национальным флагом и с гимном страны.
Добавим, что Соревнования, по итогам которых сборная России выиграла медальный зачет, имели внушительный финансовый масштаб. Общий призовой фонд турнира составил 8,32 млн долларов. Денежные средства распределялись между призерами чемпионата мира в зависимости от занятого места и весовой категории.
