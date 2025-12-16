Жители нескольких районов Ростова сутки оставались без отопления и горячей воды

Жители нескольких районов Ростова-на-Дону сутки оставались без тепла и горячей воды после аварии на ТЭЦ-2. К вечеру 15 декабря дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Утром 16 декабря на ТЭЦ-2 продолжается поэтапный запуск систем. Об этом сообщают городские власти.
Напомним, из-за дефекта на РТЭЦ-2 отопление и горячее водоснабжение перестало поступать в 1,4 тысячи многоквартирных домов, а также в соцобъекты в разных районах города. Частничные отключения вчера фиксировали в Ленинском, Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону.
На данный момент батареи прогрелись еще не у всех. Как пояснил глава города Александр Скрябин, давление в системе и температуру теплоносителя увеличивают постепенно для предотвращения порывов. В первую очередь подключаются больницы и другие социальные объекты. Учеников первой смены в школах и воспитанников детсадов оставили дома до полного восстановления тепла.
