Жители нескольких районов Ростова сутки оставались без отопления и горячей воды

На данный момент батареи прогрелись еще не у всех. Как пояснил глава города Александр Скрябин, давление в системе и температуру теплоносителя увеличивают постепенно для предотвращения порывов. В первую очередь подключаются больницы и другие социальные объекты. Учеников первой смены в школах и воспитанников детсадов оставили дома до полного восстановления тепла.