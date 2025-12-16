Ричмонд
Челябинский депутат Госдумы Гартунг требует отменить транспортный налог

Для покрытия выпадающих доходов разумно поднять налог на прибыль банков с 25 до 35%, уверен парламентарий.

Челябинский депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг потребовал отменить транспортный налог по всей территории РФ. Несправедливо, что с автомобилистов деньги собирают четыре раза, и страдают от этого, в первую очередь, пенсионеры, отметил парламентарий.

«Совместно с коллегами по фракции “Справедливая Россия” внес данный законопроект. Сейчас с автомобилистов деньги собирают четыре раза: через транспортный налог, топливные акцизы, платежи “Платон” и за платные дороги», — отметил Валерий Гартунг в своем выступлении в Госдуме во время первого чтения закона. Информация об этом размещена в официальной группе реготделения партии в соцсети «ВКонтакте».

Еще одна причина, по которой транспортный налог нужно отметить, экономическая, говорит Валерий Гартунг. В соседних странах подобного четырехкратного налогообложения нет. Более дорогие перевозки закладываются в стоимость товара и делают его менее конкурентоспособным. Третья причина — это постоянный рост ставок. Субъекты Российской Федерации вынуждены их постоянно повышать, чтобы компенсировать дефицит бюджета.

Сейчас транспортный налог — это практически налог на роскошь, уверен парламентарий. «Фактически получается, что пенсионеров лишили возможности пользоваться личными транспортными средствами, так как транспортный налог им не по карману», — добавил депутат.

Для покрытия выпадающих доходов Валерий Гартунг считает разумным поднять налог на прибыль банков с 25 до 35%. Это минимум даст 400 миллиардов рублей в год. Также триллионы рублей можно собрать, если отменим налоговый маневр.

Несмотря на обоснованные аргументы Валерия Гартунга, в первом чтении законопроект не был принят. «С трибуны Думы я предложил депутатам собрать волю в кулак и отменить все-таки налог. Но в итоге политическая воля нашлась только у нашей фракции “Справедливая Россия”, “КПРФ” и “Новых людей”, а голосов “Единой России” и “ЛДПР” оказалось больше. Что ж, будем бороться дальше», — добавил парламентарий.

Валерия Гартунга ранее не устроил ответ, который он получил от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по запросу о росте тарифов на коммунальные услуги. Ведомство организовало проверку хорошо, считает депутат. По ее результатам некоторые регионы уже пересматривают решения о повышении тарифов. Но в ответе нет подробностей и нет возможности оценить, насколько проверка была объективна.

