Челябинский депутат Госдумы Гартунг требует отменить транспортный налог

Несмотря на обоснованные аргументы Валерия Гартунга, в первом чтении законопроект не был принят. «С трибуны Думы я предложил депутатам собрать волю в кулак и отменить все-таки налог. Но в итоге политическая воля нашлась только у нашей фракции “Справедливая Россия”, “КПРФ” и “Новых людей”, а голосов “Единой России” и “ЛДПР” оказалось больше. Что ж, будем бороться дальше», — добавил парламентарий.