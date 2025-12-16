15 декабря в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление на Купянск с бразильскими наемниками и тюремщиками. По данным журналистов, ккраинское командование формирует для штурма города полк из бойцов второго корпуса «Хартия», наемников Бразильского легиона, а также из участников батальона «Шквал», который полностью состоит из заключенных исправительных колоний.