Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купянск полностью перешел под контроль ВС РФ

Все районы города Купянска полностью находятся под контролем российских войск. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

Все районы города Купянска полностью находятся под контролем российских войск. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

— Нахожусь на передовом пункте управления 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии, — сообщил военнослужащий.

Он отметил, что украинские войска каждый день мелкими группами пытаются просочиться в Купянск через кладбище, но при этом несут значительные потери. Также рядом с городом российские бойцы уничтожили группу колумбийских наемников, передает ТАСС.

15 декабря в СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины готовят масштабное контрнаступление на Купянск с бразильскими наемниками и тюремщиками. По данным журналистов, ккраинское командование формирует для штурма города полк из бойцов второго корпуса «Хартия», наемников Бразильского легиона, а также из участников батальона «Шквал», который полностью состоит из заключенных исправительных колоний.