Рейс из Улан-Удэ в Иркутск сел в Красноярске из-за непогоды

16 декабря в аэропорту Иркутска из-за густого тумана пять самолетов не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы — один из рейсов отправился в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Сейчас пассажиры рейса № 6430 Улан-Удэ — Иркутск ожидают вылета в терминале аэропорта Красноярск. Представители перевозчика обеспечили людей горячим питанием и напитками в соответствии с правилами.
Полеты возобновятся после улучшения погодных условий. Актуальную информацию можно узнать на сайте аэропорта.
