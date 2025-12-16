Ричмонд
Рейс из Улан-Удэ в Иркутск сел в Красноярске из-за непогоды

Самолет Улан-Удэ — Иркутск сел в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

16 декабря в аэропорту Иркутска из-за густого тумана пять самолетов не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы — один из рейсов отправился в Красноярск. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Сейчас пассажиры рейса № 6430 Улан-Удэ — Иркутск ожидают вылета в терминале аэропорта Красноярск. Представители перевозчика обеспечили людей горячим питанием и напитками в соответствии с правилами.

Полеты возобновятся после улучшения погодных условий. Актуальную информацию можно узнать на сайте аэропорта.

Ранее мы писали, что в Боготольском округе на реке Чулым открыли ледовую переправу.