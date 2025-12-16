Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новым заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике стал Данияр Абдрахманов

Данияр Абдрахманов стал замруководителя администрации главы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой озвучил новое кадровое назначение.

— Абдрахманов Данияр назначен на должность заместителя руководителя администрации главы республики по внутренней политике. Вы Данияра Мавлияровича все хорошо знаете, поэтому представлять не нужно. Желаем успехов на этой работе, — заявил руководитель региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.