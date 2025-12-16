Новым заместителем руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике стал Данияр Абдрахманов

Сегодня, 16 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой озвучил новое кадровое назначение.
— Абдрахманов Данияр назначен на должность заместителя руководителя администрации главы республики по внутренней политике. Вы Данияра Мавлияровича все хорошо знаете, поэтому представлять не нужно. Желаем успехов на этой работе, — заявил руководитель региона.
