Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации

ПЕРМЬ, 16 дек — РИА Новости. Все туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В субботу неподалеку от горы Ослянка, рядом с пермским городом Кизел, с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Следователи возбудили дело. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь в понедельник и начать эвакуацию. Краевое МЧС проинформировало, что все путешественники в порядке и не пострадали.
«Все туристы были осмотрены медицинскими работниками на месте. От госпитализации все они отказались», — рассказали в ведомстве.