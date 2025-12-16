Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации

В субботу неподалеку от горы Ослянка, рядом с пермским городом Кизел, с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Следователи возбудили дело. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь в понедельник и начать эвакуацию. Краевое МЧС проинформировало, что все путешественники в порядке и не пострадали.