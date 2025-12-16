Ричмонд
Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации

Все найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 16 дек — РИА Новости. Все туристы, найденные в районе горы Ослянка в Пермском крае, отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

В субботу неподалеку от горы Ослянка, рядом с пермским городом Кизел, с маршрута не вернулась группа из 13 свердловчан, путешествовавших на снегоходах. Следователи возбудили дело. Спасателям удалось обнаружить туристов лишь в понедельник и начать эвакуацию. Краевое МЧС проинформировало, что все путешественники в порядке и не пострадали.

«Все туристы были осмотрены медицинскими работниками на месте. От госпитализации все они отказались», — рассказали в ведомстве.