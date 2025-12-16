Ричмонд
Житель Братска оштрафован на 100 тысяч рублей за покупку справки для оружия

Житель Братска оштрафован на 100 тысяч рублей за покупку справки для оружия. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Иркутской области.

Источник: ТК Город

38-летний братчанин осуждён за попытку получить медицинское заключение для оформления разрешения на оружие с помощью взятки. Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу через посредника.

Как установило следствие, мужчина, желая избежать обязательных процедур, через посредников передал 11 тысяч рублей сотрудникам одного из филиалов областного медучреждения в Братске. Взамен он рассчитывал получить необходимые медицинские справки и заключение для разрешительной системы Росгвардии.

Противоправная схема была раскрыта и пресечена при содействии сотрудников полиции. Собранные доказательства суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора.

В итоге осуждённый был приговорён к штрафу, значительно превышающему сумму взятки. Ему назначено наказание в виде 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.