Житель Братска оштрафован на 100 тысяч рублей за покупку справки для оружия

38-летний братчанин осуждён за попытку получить медицинское заключение для оформления разрешения на оружие с помощью взятки. Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу через посредника.
Как установило следствие, мужчина, желая избежать обязательных процедур, через посредников передал 11 тысяч рублей сотрудникам одного из филиалов областного медучреждения в Братске. Взамен он рассчитывал получить необходимые медицинские справки и заключение для разрешительной системы Росгвардии.
Противоправная схема была раскрыта и пресечена при содействии сотрудников полиции. Собранные доказательства суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора.
В итоге осуждённый был приговорён к штрафу, значительно превышающему сумму взятки. Ему назначено наказание в виде 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.