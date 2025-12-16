Самый известный «целитель» Узбекистана снова под прицелом закона: чем закончится новая проверка Икбола Салиева

На фоне растущего недовольства граждан, которые всё чаще жалуются на методы и заявления Салиева в соцсетях, правоохранители снова занялась проверкой его деятельности. В январе 2025 года суд назначил Икболу Салиеву штраф в размере 7,5 млн сумов по части 1 статьи 59−5 Кодекса об административной ответственности — за нарушение законодательства о народной медицине. Кроме того, правоохранители вынесли ему официальное предупреждение, чтобы «целитель» знал, что так делать нельзя.