Самый известный «целитель» Узбекистана снова под прицелом закона: чем закончится новая проверка Икбола Салиева

Для одних он народный целитель, для других — опасный шарлатан, прославившийся своими весьма специфическими «методами»: плевками, тумаками и прочими странными процедурами, которые он регулярно демонстрирует в своих видео. На днях Салиев снова оказался в центре внимания правоохранительных органов.
Раньше Салиев хотя бы старался прикрыться официальной лицензией: в августе 2020 года он был зарегистрирован в налоговых органах по направлению «народная медицина», и у него было соответствующее свидетельство, выданное Ассоциацией народной медицины Узбекистана. Но срок его действия истёк ещё в конце 2024 года. После этого «целитель» продолжил лечить людей, не заморачиваясь вопросами законности своей деятельности.
На фоне растущего недовольства граждан, которые всё чаще жалуются на методы и заявления Салиева в соцсетях, правоохранители снова занялась проверкой его деятельности. В январе 2025 года суд назначил Икболу Салиеву штраф в размере 7,5 млн сумов по части 1 статьи 59−5 Кодекса об административной ответственности — за нарушение законодательства о народной медицине. Кроме того, правоохранители вынесли ему официальное предупреждение, чтобы «целитель» знал, что так делать нельзя.
Но Салиев, судя по всему, не намерен останавливаться. Он продолжает вести приёмы, а в соцсетях регулярно появляются новые ролики с его «методиками». 27 ноября в отношении него вновь были оформлены документы по части 3 статьи 59−5 Кодекса об административной ответственности — за продолжение незаконной деятельности и её публичную рекламу. Материалы переданы в суд, и теперь табибу грозит новый штраф — от двадцати до тридцати базовых расчётных величин, либо административный арест до 15 суток.
Правда, учитывая ажиотаж вокруг его «лечения» и толпы пациентов, штрафы и временные запреты — скорее формальность для такого «звёздного» народного доктора. Люди всё равно едут к нему со всех концов страны, мечтая о чуде и веря в силу плевков и тумачных сеансов.
Похоже, эта история с нами надолго: ведь когда в стране верят не медицине, а чуду — ни штрафы, ни аресты не помогут.