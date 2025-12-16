«Дышать невозможно»: во Владивостоке проверяют выбросы вагонного депо после жалоб жителей

Местные жители утверждают, что при определённых погодных условиях дым из десятков труб депо не уходит вверх, а оседает в низине, охватывая территорию от Некрасовского путепровода до 3-й Рабочей. Люди жалуются на резкий кашель, невозможность дышать на улице, а водители — на дым в пробках.