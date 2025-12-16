Ричмонд
«Дышать невозможно»: во Владивостоке проверяют выбросы вагонного депо после жалоб жителей

Транспортная прокуратура подключила Роспотребнадзор.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб жителей Владивостока на сильное задымление в районе Военного шоссе. По сообщениям в СМИ, источником загрязнения стало Пассажирское вагонное депо Владивосток — структурное подразделение Дальневосточного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Местные жители утверждают, что при определённых погодных условиях дым из десятков труб депо не уходит вверх, а оседает в низине, охватывая территорию от Некрасовского путепровода до 3-й Рабочей. Люди жалуются на резкий кашель, невозможность дышать на улице, а водители — на дым в пробках.

«Надзорным ведомством организованы проверочные мероприятия с привлечением специалистов Роспотребнадзора, в ходе которых будет дана оценка соблюдению предприятием законодательства, регламентирующего порядок осуществления производственного контроля за охраной атмосферного воздуха», — говорится в сообщении.

Надзорные органы проверят соблюдение предприятием экологических и санитарных требований при эксплуатации объектов, влияющих на качество атмосферного воздуха.