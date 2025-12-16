Известному хабаровскому учёному присвоено звание «Заслуженный географ России»

Президент России Владимир Путин Указом главы государства за № 836 от 14.11.2025 года присвоил почётное звание «Заслуженного географа Российской Федерации» известному дальневосточному учёному Алексею Махинову.
Алексей Николаевич сейчас работает заместителем директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук и является председателем Хабаровского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я об этом как-то не задумывался, но считаю, что звание вполне соответственно заслугам, — прокомментировал новый статус Алексей Махинов. — В Хабаровском крае я 50 лет проработал после окончания университета и за это время очень подробно и детально изучил Дальний Восток, особенно юг. Побывал во всех районах Хабаровского края ну и везде старался разобраться, что же происходит с природой. Но основное внимание всегда выделял Амуру, нашей великой реке. Так что сделано было много и поэтому, я думаю, мой вклад в науку оценили адекватно.
Напомним, Алексей Махинов не раз называл Хабаровский край самым интересным регионом нашей страны с точки зрения профессионального географа. Здесь есть всё: моря, реки, подземные источники, древние вулканы, леса и горы.
Всё, что когда-либо происходило на Земле, касалось и Хабаровского края, это настоящий рай для учёного.
— Амур вызывает у меня восхищение, — говорит Алексей Махинов. — Каждый раз, когда я бываю на этой реке, я вижу что-то новое и необычное, что остаётся в памяти надолго. Недавно я написал оду Амуру, сравнив его с другими великими реками мира — Нилом, Амазонкой и Миссисипи. Он похож на них, но всё же особенный. В прошлом году мы с прошли по реке от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, встречались с местными жителями, которые любят родной край. Они ждут больших перспектив для развития края, и я уверен, что Амур будет играть в этом важную роль.