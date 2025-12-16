Известному хабаровскому учёному присвоено звание «Заслуженный географ России»

— Амур вызывает у меня восхищение, — говорит Алексей Махинов. — Каждый раз, когда я бываю на этой реке, я вижу что-то новое и необычное, что остаётся в памяти надолго. Недавно я написал оду Амуру, сравнив его с другими великими реками мира — Нилом, Амазонкой и Миссисипи. Он похож на них, но всё же особенный. В прошлом году мы с прошли по реке от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, встречались с местными жителями, которые любят родной край. Они ждут больших перспектив для развития края, и я уверен, что Амур будет играть в этом важную роль.