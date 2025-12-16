В Самарской кирхе пройдет празднование Рождества

В Евангелическо-лютеранской церкви в Самаре пройдут мероприятия, посвященные празднованию Рождества. Сотрудники кирхи представили программу мероприятий.
— 24 декабря в 18:00 пройдет праздничное богослужение. Кроме того, будет показана рождественская сценка в исполнении детей, подростков и людей с ограниченными возможностями. 25 декабря в 18:30 состоится праздничное рождественское богослужение с участием хора в сопровождении органа. Вход на мероприятия будет свободным, — отметили в сообщении.
Также 17 декабря можно посетить выступление хора. Во время праздничных мероприятий будет работать рождественский базар.