Восточный выезд из Уфы планируют несколько раз закрыть: на целых три ночи

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии объявило о полном ночном перекрытии движения на Восточном выезде из Уфы. Временные ограничения введут в ночное время 18, 19 и 23 декабря с 00:00 до 05:00 часов.
В указанные периоды будут закрыты все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка. Ограничения связаны с проведением работ по монтажу конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.
В ведомстве призвали водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании ночных и ранних утренних поездок, выбирая альтернативные маршруты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.