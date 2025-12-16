Ричмонд
Восточный выезд из Уфы планируют несколько раз закрыть: на целых три ночи

В Уфе на три ночи полностью перекроют Восточный выезд.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии объявило о полном ночном перекрытии движения на Восточном выезде из Уфы. Временные ограничения введут в ночное время 18, 19 и 23 декабря с 00:00 до 05:00 часов.

В указанные периоды будут закрыты все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка. Ограничения связаны с проведением работ по монтажу конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

В ведомстве призвали водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании ночных и ранних утренних поездок, выбирая альтернативные маршруты.

