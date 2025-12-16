Лыжную трассу откроют в Приморском парке Победы в Петербурге

А пока лыжной трассы нет, можно прокатиться на горке на Дворцовой площади, которую недавно там открыли. Всем желающим выдают тюбинги. А еще в самом центре Северной столицы развернули рождественские ярмарки, предлагающие не только развлечения в виде паровозиков, но и угощения и сувениры из разных уголков России.