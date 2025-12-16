Лыжную трассу откроют в Приморском парке Победы в Петербурге

В Приморском парке Победы в Петербурге откроют лыжную трассу протяженностью более километра. Соответствующий ордер выдали в рамках проведения мероприятия «Оздоровительное свободное катание на лыжах по трассе на Крестовском острове». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— Трасса пройдет по части Батарейной дороги. Над ней разместят пешеходные мосты, а также переправы для лыжников и стартовый городок, — уточнили в ГАТИ.
Прокатиться можно будет до самой весны. Территорию полностью благоустроят до 30 марта 2026 года.
А пока лыжной трассы нет, можно прокатиться на горке на Дворцовой площади, которую недавно там открыли. Всем желающим выдают тюбинги. А еще в самом центре Северной столицы развернули рождественские ярмарки, предлагающие не только развлечения в виде паровозиков, но и угощения и сувениры из разных уголков России.