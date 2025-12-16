Ричмонд
В районе Башкирии планируют открыть многопрофильный колледж

Речь идет о Татышлинском районе, где на сегодняшний день нет своего колледжа.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе указал на необходимость открытия многопрофильного колледжа в Татышлах. Рассмотреть такую возможность он поручил вице-премьеру Уралу Кильсенбаеву и министру просвещения республики Ильдару Мавлетбердину.

— Нужен колледж в Татышлах. Из-за того что в районе нет хорошего колледжа, ребята уезжают. По возможности нужно делать многопрофильный колледж, — дал он указание.

Урал Кильсенбаев отметил, что по этому поводу уже есть некоторые мысли, которые в ближайшее время будут проработаны.

Ранее сообщалось, что Глава Башкирии посетил новую полилингвальную школу в Татышлинском районе.