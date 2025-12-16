Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания

«Если рассуждать по-государственному, то для гармоничного пространственного развития страны важно, чтобы субсидируемая ипотека не стимулировала переток людей из субъектов в столичные агломерации. К сожалению, такая тенденция отчётливо прослеживается. Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Конечно, никто не запрещает переезжать семьям из региона в регион», — сказала Матвиенко в ходе выступления на заседании Совета законодателей.