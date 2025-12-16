Семь ветеранов войны стали «Почетными гражданами Иркутской области»

Семь ветеранов Великой Отечественной войны из Иркутской области стали Почетными гражданами. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, в мае 1942 года Анна Филипповна Бархатова добровольно отправилась на фронт и служила на границе с Японией. По окончании войны, в 1950-х годах, она прошла обучение на курсах медсестер и долгие годы работала в городской детской больнице.
— Ольга Федоровна Василец присоединилась к партизанскому отряду имени М. И. Кутузова в возрасте 15 лет. Послевоенные годы она провела в Беларуси, получив специальность зоотехника. В 1959 году вместе с семьей переехала в Иркутск, где работала на железной дороге, — сообщил глава региона.
Путь Виктора Петровича Долгополова начался с призыва в армию в 17-летнем возрасте. Ему довелось сражаться с Японией. В 1949 году он стал инструктором-бухгалтером и проработал в этой сфере 55 лет. Служба Виктора Ивановича Евстратенкова проходила в роли минера. С середины 1980-х годов он трудился в типографии.
Начало войны застало Нину Игнатьевну Савельеву в Ленинграде в возрасте 16 лет. После снятия блокады она была направлена в часть, где служил ее отец, и работала в штабе. Иван Николаевич Фомин принимал участие в освобождении Польши, воевал в Германии. Затем ещё пять лет служил в Белоруссии. В 16-летнем возрасте Вера Ивановна Черных начала свой путь в Дальневосточном пароходстве, став участницей событий войны с Японией.