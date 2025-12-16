Семь ветеранов войны стали «Почетными гражданами Иркутской области»

Начало войны застало Нину Игнатьевну Савельеву в Ленинграде в возрасте 16 лет. После снятия блокады она была направлена в часть, где служил ее отец, и работала в штабе. Иван Николаевич Фомин принимал участие в освобождении Польши, воевал в Германии. Затем ещё пять лет служил в Белоруссии. В 16-летнем возрасте Вера Ивановна Черных начала свой путь в Дальневосточном пароходстве, став участницей событий войны с Японией.