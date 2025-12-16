Аварию на теплотрассе в Таганроге пообещали устранить до конца дня

В Таганроге до вечера будут устранять дефект теплотрассы, из-за которого без отопления остались десять многоквартирных домов. Об этом 16 декабря сообщила глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Напомним, без отопления на данный момент остаются дома на Фрунзе, 148, 150, 152, Ленина, 157, 153а, 149/151, 147, а также на Пальмиро Тольятти, 40, 64 и 70.
Ориентировочное время окончания работ — 19 часов 16 декабря. Ответственная организация — МУП «Городское хозяйство», добавила Антонина Пшеничная.
