Под Пермью рысь пришла в Усть-Пизю

«Почему дикие животные выходят к людям, чем это опасно и что делать если увидели, например, хищную кошку? Спойлер: срочно набирайте 112! По одной из причин к людям животные выходят из-за любопытства и доступности пищевых отходов», — рассказывает администрация округа.