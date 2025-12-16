Ричмонд
Под Пермью рысь пришла в Усть-Пизю

Её увидели на улицах.

Источник: Freepik

Рысь пришла в посёлок Усть-Пизя под Пермью, сообщает администрация Пермского муниципального округа.

Как рассказывает муниципалитет в своём сообществе «ВКонтакте», дикое животное вышло к жителям посёлка в середине декабря. Утром 16 декабря ведомство опубликовало пост, в котором рассказало появлении животного в Усть-Пизе и объяснили людям порядок действий при встрече со зверем.

«Почему дикие животные выходят к людям, чем это опасно и что делать если увидели, например, хищную кошку? Спойлер: срочно набирайте 112! По одной из причин к людям животные выходят из-за любопытства и доступности пищевых отходов», — рассказывает администрация округа.

Жителям посёлка напомнили о том, что рысь не стоит пытаться поймать или погладить, так как она может быть агрессивна и являться переносчиком заболеваний.

Напомним, в ноябре 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что жителей Перми удивили видео и фото лисиц, которые бродили в разных частях краевой столицы. Животных успели заметить на кладбище, на набережной и в районе Гознака. Подробнее читайте в материале.