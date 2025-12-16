Под Пермью рысь пришла в Усть-Пизю

Рысь пришла в посёлок Усть-Пизя под Пермью, сообщает администрация Пермского муниципального округа.
Как рассказывает муниципалитет в своём сообществе «ВКонтакте», дикое животное вышло к жителям посёлка в середине декабря. Утром 16 декабря ведомство опубликовало пост, в котором рассказало появлении животного в Усть-Пизе и объяснили людям порядок действий при встрече со зверем.
«Почему дикие животные выходят к людям, чем это опасно и что делать если увидели, например, хищную кошку? Спойлер: срочно набирайте 112! По одной из причин к людям животные выходят из-за любопытства и доступности пищевых отходов», — рассказывает администрация округа.
Жителям посёлка напомнили о том, что рысь не стоит пытаться поймать или погладить, так как она может быть агрессивна и являться переносчиком заболеваний.
