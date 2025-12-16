В Красноярске благоустроят небольшие скверы на Копылова

В Красноярске в следующем году благоустроят две территории на улице Копылова в районе домов № 44 и 50. Это небольшие, но популярные у горожан скверы, рассказали в мэрии.
На Копылова, 44 в порядок планируется привести участок вокруг фонтана «Гейзер» — обновить брусчатку, восстановить газон, модернизировать освещение и установить уличную мебель.
Перед зданием на Копылова, 50 заменят бортовые камни, брусчатку и уличную мебель, а также выполнят необходимые понижения для удобства передвижения на велосипедах и с колясками.
Торги на поиск подрядчика объявлены на электронной площадке госзакупок, начальная цена контракта — 16 млн рублей. Победителя должны определить в ближайшее время. А работы выполнят в 2026 году, как только позволит погода.
Также в следующем году в рамках другого контракта планируется отремонтировать фонтан «Гейзер». Само сооружение находится в исправном состоянии, но необходима замена облицовки и некоторых элементов конструкции.
