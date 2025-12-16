Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске благоустроят небольшие скверы на Копылова

В Красноярске в следующем году благоустроят две территории на улице Копылова в районе домов № 44 и 50.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске в следующем году благоустроят две территории на улице Копылова в районе домов № 44 и 50. Это небольшие, но популярные у горожан скверы, рассказали в мэрии.

На Копылова, 44 в порядок планируется привести участок вокруг фонтана «Гейзер» — обновить брусчатку, восстановить газон, модернизировать освещение и установить уличную мебель.

Перед зданием на Копылова, 50 заменят бортовые камни, брусчатку и уличную мебель, а также выполнят необходимые понижения для удобства передвижения на велосипедах и с колясками.

Торги на поиск подрядчика объявлены на электронной площадке госзакупок, начальная цена контракта — 16 млн рублей. Победителя должны определить в ближайшее время. А работы выполнят в 2026 году, как только позволит погода.

Также в следующем году в рамках другого контракта планируется отремонтировать фонтан «Гейзер». Само сооружение находится в исправном состоянии, но необходима замена облицовки и некоторых элементов конструкции.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.