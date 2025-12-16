Ричмонд
В Красноярском крае 6 иностранцев лишили гражданства РФ за преступления

Их выдворят их России.

Источник: Аргументы и факты

Шестерых иностранцев лишили гражданства РФ за преступления в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном МВД.

В Красноярском крае шестеро иностранцев лишены российских паспортов по решению органов внутренних дел за совершение уголовных преступлений. Сейчас у осуждённых уже изъяты документы.

Лишение гражданства коснулось двух жителей края 1974 и 1971 годов рождения, осуждённых за организацию незаконной миграции, а также гражданина 1969 года рождения, признанного виновным в производстве и сбыте наркотиков. Ещё трое молодых людей (2000, 1997 и 1999 годов рождения) утратили статус за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

После отбытия назначенного наказания все шестеро будут обязаны покинуть территорию России. В случае отказа покинуть страну добровольно к ним будут применены принудительные меры депортации.

В Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по краю подчеркнули, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее в Красноярском крае четырех иностранцев лишили гражданства Российской Федерации за различные преступлпения.