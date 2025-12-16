Ричмонд
В Красноярске увеличат число новогодних базаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе Красноярска в этом году откроют девять ёлочных базаров — в три раза больше, чем ранее, сообщили в районной администрации.

Источник: НИА Красноярск

Три традиционные точки уже начали работу по адресам: улица Семафорная, 123, улица Королёва, 1а, улица Александра Матросова, 9−11. Базары работают ежедневно с утра до позднего вечера.

Цены на ели и сосны начинаются от 1,5 тыс. рублей. Кроме живых деревьев, на базарах можно приобрести хвойные ветки, а также декоративные корзины с лапами пихты и сосны для новогоднего оформления.

Как сообщила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова, в этом году дополнительно откроют шесть торговых точек в шаговой доступности, чтобы жителям не приходилось ехать за ёлкой через весь район.

Предприниматели могут подать заявки на организацию торговли по следующим адресам: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 129; улица Карамзина, 6а-8; улица Свердловская, 30а; улица 60 лет Октября, 26а; улица Лесников, 23а-25а; улица А. Тимошенкова, 81а.

Дополнительную информацию можно получить в отделе экономического развития администрации района.