Дроны и патрули следят за лесами в Волгоградской области

В преддверии Нового года леса Волгоградской области под особой охраной. Лесничие делают все, чтобы сохранить наши елки и сосны от любителей бесплатных новогодних деревьев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облкомприроды. Более 500 инспекторов сейчас активно патрулируют лесные массивы. Они не только обходят привычные маршруты, но и используют современные технологии.
24 беспилотника помогают следить за удаленными и труднодоступными участками леса, куда человеку добраться сложнее. Эти дроны — часть федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который включен в большой нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Напомним, что площадь хвойных лесов в Волгоградской области составляет около 70 тысяч гектаров. Для их защиты разработали 159 специальных маршрутов патрулирования общей длиной 8,5 тысяч километров.
Важно помнить: незаконная вырубка — это серьезное нарушение. За такое преступление предусмотрены и крупные штрафы (от 3 до 300 тысяч рублей), и даже лишение свободы на срок до 7 лет, если ущерб окажется значительным.