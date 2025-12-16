Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны и патрули следят за лесами в Волгоградской области

В предновогодние дни более 500 инспекторов и квадрокоптеры патрулируют 70 тысяч гектаров хвойных лесов Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Нового года леса Волгоградской области под особой охраной. Лесничие делают все, чтобы сохранить наши елки и сосны от любителей бесплатных новогодних деревьев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облкомприроды. Более 500 инспекторов сейчас активно патрулируют лесные массивы. Они не только обходят привычные маршруты, но и используют современные технологии.

24 беспилотника помогают следить за удаленными и труднодоступными участками леса, куда человеку добраться сложнее. Эти дроны — часть федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который включен в большой нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Напомним, что площадь хвойных лесов в Волгоградской области составляет около 70 тысяч гектаров. Для их защиты разработали 159 специальных маршрутов патрулирования общей длиной 8,5 тысяч километров.

Важно помнить: незаконная вырубка — это серьезное нарушение. За такое преступление предусмотрены и крупные штрафы (от 3 до 300 тысяч рублей), и даже лишение свободы на срок до 7 лет, если ущерб окажется значительным.