Дроны и патрули следят за лесами в Волгоградской области

В преддверии Нового года леса Волгоградской области под особой охраной. Лесничие делают все, чтобы сохранить наши елки и сосны от любителей бесплатных новогодних деревьев, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облкомприроды. Более 500 инспекторов сейчас активно патрулируют лесные массивы. Они не только обходят привычные маршруты, но и используют современные технологии.