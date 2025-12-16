Белорусский союз женщин: Узбекистан — это целый мир возможностей

«И нам есть чему поучиться у женщин из Узбекистана. Мы больше акцентируем внимание на демографии, а они чаще говорят о том, как сохранить здоровье мам и снизить детскую смертность. Потому что с демографией там все в порядке. Представьте себе: женщина в бизнесе, и при этом у нее трое, а то и больше детей! И это не мешает ей получить образование, добиться успеха. Наши девушки зачастую считают, что семью и карьеру трудно совмещать», — поделилась Шпилевская.