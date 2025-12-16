Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще на 4 часа: власти продлили ограничение движения по трассе М-5 «Урал»

В Башкирии на 4 часа продлили ограничение движение на трассе М-5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 16 декабря, в Башкирии в очередной раз продлили ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск). Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям сообщил, что с 12:00 продолжено прекращение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с 1480-го по 1548-й километр.

Ограничение, изначально введенное вчера 17:15 из-за сложных погодных условий, уже продлевалось — до 12:00. В связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой запрет решено продлить еще на четыре часа.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.