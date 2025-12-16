Еще на 4 часа: власти продлили ограничение движения по трассе М-5 «Урал»

Сегодня днем, 16 декабря, в Башкирии в очередной раз продлили ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск). Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям сообщил, что с 12:00 продолжено прекращение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с 1480-го по 1548-й километр.
Ограничение, изначально введенное вчера 17:15 из-за сложных погодных условий, уже продлевалось — до 12:00. В связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой запрет решено продлить еще на четыре часа.
