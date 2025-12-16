Омские грузчики оказались наиболее готовыми к смене региона ради карьеры

Второе место по готовности сменить регион по причине поиска работы у омских продавцов: количество их резюме с пометкой «готов к переезду» выросло более чем в 2,3 раза. Замыкают тройку разнорабочие — соискателей на эту позицию за год стало больше более чем в 2 раза. Также активно ищут работу вне Омска представители таких специальностей, как «Маляр», «Электромонтажник», «Инженер», «Автомеханик», «Механик» и «Сварщик». Для специалистов этих профессий переезд из Омска сейчас становится реальным способом выйти на более стабильную занятость и повысить доход.