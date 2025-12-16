БАА: 150 тысяч автомобилей было продано в Беларуси с начала 2025 года

В Белорусской автомобильной ассоциации сообщили, что 150 000 автомобилей было продано в Беларуси с начала 2025 года. Об этом сообщили в БАА.
«По состоянию на 1 декабря 2025 года рынок продаж легковых автомобилей в Беларуси превысил отметку в 150 000 единиц, с учетом как локального производства, так и импорта», — отметили в организации.
И добавили, что значительной частью этого парка становятся автомобили на новых источниках энергии — NEV (общий термин, включающий электромобили и гибриды). Так, за 11 месяцев 2025 года их число составило 27 600, что составляет 18,4% от общего рынка. Специалисты перечислили ключевые особенности рынка NEV.
В частности, указанный рынок практически полностью (95%) формируется за счет ввезенных автомобилей. В лидерах — полностью электрические модели (20,4 тыс. единиц, или 74% от сегмента).
В структуре поставок электромобилей 70,5% (14 400 единиц) формируется юридическими лицами. Импорт физическими лицами составляет 5000 единиц, а локальное производство — 1000 единиц.
В БАА заметили, что в 2025 году основной процедурой для ввоза NEV юрлицами была упрощенная сертификация с выдачей заключения. К примеру, 92% чистых электромобилей были сертифицированы именно по этой схеме.
«Однако в 2026 году ситуация может измениться. Постановление Совмина № 372 способно существенно повлиять на объемы импорта “зеленых” автомобилей юридическими лицами, изменив действующие упрощенные процедуры», — допустили в организации.
