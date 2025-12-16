Дети станции Чайка пешком и почти вслепую добираются до школ

Путь 39 ребят каждое утро до ближайшей школы извилист и опасен. По узкой полосе грунта они идут навстречу автомобилям, часто нарушающим скоростной режим.
Об автобусе и не мечтайте!
Кто только не заглядывал за последний год в гости в этот микрорайон! Популярные блогеры, представители общественных организаций, депутаты как местного уровня, так и Госдумы. Но пока просьба родителей — предоставить детям школьных автобус — остаётся без ответа. И это продолжается десятки лет.
Раньше на Чайке была своя средняя школа — № 24, затем туда перебралось частное образовательное заведение «Школа Монтесори» — место для избранных, с высокой стоимостью обучения. Учёные ДВО РАН хотели добиться строительства новой школы в микрорайоне, но все попытки обернулись провалом.
А если бесплатно, то добро пожаловать в школы № 58 и № 16, расположенные на Магнитогорской и Седанке, — сказали родителям станции в управлении образования. Вставать детишкам приходится с первыми петухами, а затем бодро шагать в темноте по грунту навстречу лавирующему транспорту и лаю собак. 2 километра от станции до ближайшего автобуса, которого можно не дождаться.
«Родители с автомобилями, конечно, стараются детей в школы возить, и то не всегда получается. Безлошадные идут пешком. Зимой — по снегу и гололёду», — говорят родители.
В администрации Владивостока выработали чёткий алгоритм, согласно которому о школьном автобусе лучше и не мечтать.
«Транспортное обслуживание до образовательной организации и обратно специально выделенным транспортом организуется для обучающихся сельской местности. Образовательные учреждения № 58 и 16 расположены в городской черте с транспортной инфраструктурой», — пишут в мэрии. При этом не учитывают, что нормативно расстояние.
от места жительства детей до школы или детского сада в среднем 800 метров, максимум километр для деревень. Дети Чайки ходят 3−4 километра опасной для жизни дороги. Согласно закону, нужно организовать подвоз.
Страдают все пешеходы микрорайона.
В начале декабря этого года по маршрутам школьников прошли представители регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт» в Приморском крае, взяв с собой экспертов из управления дорог и благоустройства администрации города, Центра организации дорожного движения и «Ассистентской компании “Страховая помощь”, а также инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД. По итогам мониторинга составлен подробным отчёт.
Был зафиксирован факт отсутствия пешеходных переходов и тротуаров по пути следования детей в школу. Проверяющих шокировали «слепые зоны» на перекрёстках — «частники» возводят ограждения, отбирая при этом муниципальные земли.
«Ученики могут доехать до школы на автобусе маршрута № 1 (Седанка — Змеинка), однако путь от ж/д станции Чайка до ближайшей остановки занимает примерно 20 минут, проходя по маршруту с высоким трафиком и отсутствием тротуара. После ожидания автобуса дорога продолжается пешком ещё около 900 метров, занимающих дополнительно 10 минут. За это время детям приходится подниматься по семи лестничным пролётам и передвигаться по грунтовым дорогам», — констатировали специалисты. Можно по короткому пути, тогда — через железную дорогу в неположенном месте.
«Страдают не только дети, но и другие пешеходы — пенсионеры, мамы с колясками. Это касается не только сектора частных домов, но и новостроек, сеть которых с каждым годом расширяется», — добавила куратор координатор экспертно-проектной работы «Народного фронта» Яна Волкова. Представители общественной организации выразили надежду, что чиновники начнут работать хотя над улучшением местной дорожной инфраструктуры.
Протокол мониторинга в Управление ГАИ и Управление дорог региона. В администрацию города написано обращение с просьбой проверить границы территорий для строительства тротуаров.
Посетила детей Чайки и помощница депутата Госдумы Владимира Новикова. Народный избранник обещал взять проблему на личный контроль. Он считает, что уместнее предоставить автобус, а потом уже закладывать смету на ремонт дорог.
Между тем в этом году дали школьный автобус ученикам начальной школы микрорайона Патрокла, и едут теперь дети по отремонтированным дорогам. А не как раньше — по ухабам и между гаражей.