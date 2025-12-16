Дети станции Чайка пешком и почти вслепую добираются до школ

«Ученики могут доехать до школы на автобусе маршрута № 1 (Седанка — Змеинка), однако путь от ж/д станции Чайка до ближайшей остановки занимает примерно 20 минут, проходя по маршруту с высоким трафиком и отсутствием тротуара. После ожидания автобуса дорога продолжается пешком ещё около 900 метров, занимающих дополнительно 10 минут. За это время детям приходится подниматься по семи лестничным пролётам и передвигаться по грунтовым дорогам», — констатировали специалисты. Можно по короткому пути, тогда — через железную дорогу в неположенном месте.