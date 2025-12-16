В ЮФУ получили экологичную пьезокерамику, работающую в экстремальных условиях

Результаты рентгеноструктурного анализа полученного раствора были неожиданными. Оказалось, что в материале произошло неполное растворение компонентов, и внутри керамики сформировалась сложная наноструктура — своеобразная «мозаика» из областей, обогащенных то висмутом, то барием, с разной симметрией кристаллической решетки. Выяснилось, что модифицированная керамика ведет себя как релаксор — материал, чьи свойства слабо меняются в широком диапазоне температур. А это именно то, что нужно для стабильной работы датчика при нагреве. Главным же практическим результатом стал рост пьезомодуля — ключевой характеристики, показывающей силу связи между механическим воздействием (давлением, силой) и возникающим электрическим зарядом или наоборот, связь между электрическим полем и деформацией материала. Выяснилось, что у опытного образца этот показатель почти в два раза выше, чем у аналогичной керамики, полученной по обычной технологии.