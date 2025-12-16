Ричмонд
Миллионы евро на ремонт, которого нет: Дорожное строительство в Молдове выглядит не как развитие инфраструктуры, а как схема освоения бюджетов

При ремонте дорог власти фактически нормализовали хронические задержки и перерасход средств.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове национальные дороги годами ремонтируются. Один из самых проблемных проектов — трасса R34 Кишинёв-Хынчешты-Леова-Кагул-Джурджулешты, начатая в 2020 году и до сих пор не завершённая, несмотря на изначальный срок — 2023 год. Стоимость проекта составляет 56,5 млн евро, средства привлечены в виде кредита ЕБРР, а готовность дороги — около 65%.

Власти фактически нормализовали хронические задержки и перерасход средств, а дорожное строительство всё чаще выглядит не как развитие инфраструктуры, а как затянутая схема освоения бюджетов.

Читайте также:

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).

Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.

«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).

Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.

В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).