Миллионы евро на ремонт, которого нет: Дорожное строительство в Молдове выглядит не как развитие инфраструктуры, а как схема освоения бюджетов

В Молдове национальные дороги годами ремонтируются. Один из самых проблемных проектов — трасса R34 Кишинёв-Хынчешты-Леова-Кагул-Джурджулешты, начатая в 2020 году и до сих пор не завершённая, несмотря на изначальный срок — 2023 год. Стоимость проекта составляет 56,5 млн евро, средства привлечены в виде кредита ЕБРР, а готовность дороги — около 65%.
Власти фактически нормализовали хронические задержки и перерасход средств, а дорожное строительство всё чаще выглядит не как развитие инфраструктуры, а как затянутая схема освоения бюджетов.
