Частичное отключение света произошло в Свердловском районе Иркутска

В Свердловском районе Иркутска 16 декабря в 15:11 по местному времени произошло частичное отключение света. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38». Авария произошла из-за замыкания в сетях потребителя.
— Под отключение попала часть домов на улицах Алмазная, Аргунова, Бажова, Березовая Роща, Вампилова, Мамина-Сибиряка, а также часть домов в микрорайонах Университетский и Первомайский, — уточняется в сообщении.
Сейчас специалисты проверяют оборудование и поэтапно возвращают электроэнергию в дома. Ориентировочное время восстановления света — 19 часов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что ремонт школы в Осинском районе завершили после вмешательства прокуратуры.