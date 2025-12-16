Ричмонд
Частичное отключение света произошло в Свердловском районе Иркутска

Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 19:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свердловском районе Иркутска 16 декабря в 15:11 по местному времени произошло частичное отключение света. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38». Авария произошла из-за замыкания в сетях потребителя.

— Под отключение попала часть домов на улицах Алмазная, Аргунова, Бажова, Березовая Роща, Вампилова, Мамина-Сибиряка, а также часть домов в микрорайонах Университетский и Первомайский, — уточняется в сообщении.

Сейчас специалисты проверяют оборудование и поэтапно возвращают электроэнергию в дома. Ориентировочное время восстановления света — 19 часов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что ремонт школы в Осинском районе завершили после вмешательства прокуратуры.