Разработку вуза ЕАО по удалению снежного наката довели до промышленного уровня

Ключевое отличие разработки — применение метода сдвига для разрушения снежного и ледяного наката. В сообщении подчеркивается, что в отличие от традиционной техники со «срезающими» механизмами решение ученых позволяет убирать накат толщиной до 20 см за один проход при скорости движения до 20 км/ч и с минимальными энергозатратами. Дисковые элементы и специальная система подвески, по данным разработчиков, помогают сохранить дорожное полотно, поэтому устройство можно использовать как на асфальте, так и на гравийном покрытии. На изобретение уже получен патент РФ.