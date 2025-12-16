Разработку вуза ЕАО по удалению снежного наката довели до промышленного уровня

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/. Ученые Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема довели разработанную в вузе технологию удаления снежного и ледяного наката до промышленного уровня и выпустили мелкую серию агрегатов на базе предприятия РТЦ, сообщили в пресс-службе ПГУ им. Шолом-Алейхема.
Как отмечается, устройство, созданное в вузе, продолжит участие в акселерационной программе «INDUSTRIX»: проект из Еврейской автономной области прошел отбор, по итогам которого из 600 технологических стартапов в конкурсе осталось 42. Выход на следующий этап дает разработчикам доступ к профильной экспертизе и возможность привлечения инвестиций для внедрения технологии, а само устройство стало практическим итогом многолетней научной работы университета в области ледотехники.
Ключевое отличие разработки — применение метода сдвига для разрушения снежного и ледяного наката. В сообщении подчеркивается, что в отличие от традиционной техники со «срезающими» механизмами решение ученых позволяет убирать накат толщиной до 20 см за один проход при скорости движения до 20 км/ч и с минимальными энергозатратами. Дисковые элементы и специальная система подвески, по данным разработчиков, помогают сохранить дорожное полотно, поэтому устройство можно использовать как на асфальте, так и на гравийном покрытии. На изобретение уже получен патент РФ.
Первым направлением внедрения станет городская среда. Совместно с управлением ЖКХ Еврейской автономной области в конце декабря 2025 года запланированы полевые испытания по очистке дорог в Биробиджане. Для работы в городе конструкцию модернизируют: предусмотрена система защиты, которая должна исключить повреждение бордюров, канализационных люков и других инженерных объектов.
Разработка также заинтересовала промышленность. По заказу АО «Томскнефть ВНК» инженеры вуза адаптируют устройство из буксируемого варианта в навесной — для крепления на тракторную технику. Испытания планируется провести на промысловых дорогах Томской области.