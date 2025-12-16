Ричмонд
Володин призвал обеспечить доступность жилья для всех россиян

Володин: доступность жилья должна быть одинаковой для всех россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Доступность жилья должна быть одинаковой для всех граждан России, вне зависимости от региона проживания, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Для того, чтобы дальше продвигаться, нам надо, во-первых, определиться с целеполаганием. Если все-таки мы говорим о доступности, тогда эта доступность должна быть для всех одинаковая, и тех, кто проживает в Москве, и тех, кто проживает на Камчатке, и тех, кто проживает в Мурманской области или в Костроме», — сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.

Председатель Госдумы отметил, что реализуя вопросы жилищной политики, обеспечивая доступность жилья, в вопросе ипотеки и ее использования следует исходить из того, чтобы это жилье было доступно всем гражданам России.

«Кроме этого, конечно, надо подчеркнуть, что, решая вопросы обеспечения жильем, нам не надо забывать такие задачи, как обеспечение жильем детей-сирот, врачей, учителей, многодетных, тех, кто в этом нуждается в первую очередь. И более того, когда речь идёт об обеспечении, в том числе, наших обязанностей, когда мы говорим, что каждый гражданин, независимо от того, где он проживает, должен иметь право на медицинскую помощь, причем качественную медицинскую помощь», — добавил он.

