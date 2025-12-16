Все школы Ростова во вторую смену будут работать в штатном режиме

Все школы Ростова-на-Дону во вторую смену будут работать в штатном режиме. Уточнение поступило от главы города Александра Скрябина.
Ранее чиновник сообщил, что 16 декабря в школах, где еще недостаточно прогрелись батареи после аварии на ТЭЦ-2, учащихся в первую смену перевели на дистанционное обучение. Такое же решение коснулось и некоторых детских садов.
— По информации моего заместителя по социальным вопросам, все школы города во вторую смену будут работать в штатном режиме. Детские сады будут принимать детей с завтрашнего дня, — прокомментировал Александр Скрябин.
Напомним, утром 15 декабря из-за дефекта на ТЭЦ-2 в нескольких районах донской столицы произошло отключение тепла и горячей воды. Всего без отопления на тот момент остались жители 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъекты.
К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Утром 16 декабря на ТЭЦ-2 продолжили поэтапный запуск систем. Давление в системе и температуру теплоносителя увеличивают постепенно для предотвращения порывов.
В первую очередь к теплоснабжению и горячему водоснабжению подключаются больницы и другие социальные объекты.
