Омский дептранс ищет на маршруты № 99 и 514 желающих поработать перевозчиков

Городской департамент транспорта администрации Омска начал конкурсы по определению перевозчиков на маршруты № 99 (Микрорайон «Рябиновка» — поселок Чкаловский) и № 514 (Улица Бархатовой — 3-й Разъезд). Информация о них появилась на портале мэрии.
Протяженность маршрута № 99 27,2 км, по замыслу на нем хотят запустить 12 автобусов малого класса. У маршрута № 514 длина 19,3 км. Там нужны 10 автобусов среднего класса. Оба они являются нерегулируемыми.
Ранее 99-й был закрыт в 2023 году, так как работавший на нем ИП Сергей Пятак сам отказался от дальнейших перевозок.
Маршрут № 514 же не работает с 2024 года. Там перевозчики Вячеслав Доронкин и Линнур Мухаметшин также прекратили возить пассажиров по своей инициативе.
