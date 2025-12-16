Вифлеемский огонь доставят 18 декабря в Гродно и 19 декабря в Минск

В Кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно Вифлеемский огонь будет торжественно доставлен 18 декабря в 17.00, а на следующий день, 19 декабря, — в Архикафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии в Минске (в 18.30). В субботу, 20 декабря, огонь прибудет в Витебский кафедральный костел Иисуса Милосердного (в 17.30), в воскресенье, 21 декабря, — в Пинский костел Успения Пресвятой Девы Марии (в 11.15).
В этом году Вифлеемский огонь планируется доставить более чем в 150 римско-католических и греко-католических приходов. Карта с графиком прибытия огня в приходы страны размещена на портале Римско-католической церкви в Беларуси.
Впервые в Беларусь Вифлеемский огонь официально был доставлен в 1998 году. Главную роль в его распространении среди католических приходов и учреждений играют католические скаутки и скауты, которые занимаются этим с 2008 года. В этом году присоединятся скауты из Витебска, Гродно, Жодино, Ивенца, Минска и Полоцка.
История Вифлеемского огня мира началась в Австрии в 1986 году, когда сотрудники местной радиокомпании ÖRF решили поблагодарить спонсоров благотворительной акции «Свет во тьме», поделившись с ними светом из Вифлеема. Изначально инициатива не планировалась как ежегодная, но со временем она нашла отклик в сердцах людей и теперь является международной рождественской традицией.
В 1989 году скаутское движение впервые приняло активное участие в кампании по распространению Вифлеемского огня. И если сначала это были только скауты из Австрии, то со временем инициатива распространилась на другие страны.
Вифлеемский огонь зажигается ребенком или подростком от одной из 15 негаснущих ламп, расположенных непосредственно в Гроте Рождества в Вифлееме. После этого свет доставляется в Австрию специальным авиарейсом, откуда он распространяется по различным странам мира.