Вифлеемский огонь доставят 18 декабря в Гродно и 19 декабря в Минск

Впервые в Беларусь Вифлеемский огонь официально был доставлен в 1998 году. Главную роль в его распространении среди католических приходов и учреждений играют католические скаутки и скауты, которые занимаются этим с 2008 года. В этом году присоединятся скауты из Витебска, Гродно, Жодино, Ивенца, Минска и Полоцка.