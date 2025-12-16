Омским крестьянам предложили 7,6 миллионов квадратных метров земли для посева

Земельный фонд Омской области осуществляет комплекс мероприятий по предаукционной подготовке участков в Калачинском и Нижнеомском районах. Общая площадь планируемых к предоставлению земель сельскохозяйственного назначения, составляет свыше 766 га.
Торги на право аренды участков площадью от 6,7 га до 211 га, планируются объявить уже в начале 2026 года. Они расположенные в сельских поселениях Ивановское, Воскресенское, Кабаньевское, Орловское, Калачинского района, Паутовском и Антоновском сельских поселениях Нижнеомского района. Вид разрешенного использования земельных участков включает животноводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, растениеводство, сенокошение, сельскохозяйственное использование.
Специалисты Земельного фонда Омской области пригласили заинтересованных сельхозпроизводителей следить за анонсами торгов, отметив, что оформление в аренду плодородных сельскохозяйственных земель является хорошей возможностью расширить производственную базу.