Омским крестьянам предложили 7,6 миллионов квадратных метров земли для посева

Торги на право аренды участков площадью от 6,7 га до 211 га, планируются объявить уже в начале 2026 года. Они расположенные в сельских поселениях Ивановское, Воскресенское, Кабаньевское, Орловское, Калачинского района, Паутовском и Антоновском сельских поселениях Нижнеомского района. Вид разрешенного использования земельных участков включает животноводство, выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, растениеводство, сенокошение, сельскохозяйственное использование.