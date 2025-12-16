Российские автошколы начнут обучать пользованию «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Мы разработаем для автошкол специальный интерактивный урок, чтобы миллионы выпускников на старте управления автомобилем обладали навыками использования “ЭРА-ГЛОНАСС” для повышения безопасности самих водителей и заботы о своих близких. Как показывает практика и истории спасения, которыми с нами делятся автомобилисты, система сберегает драгоценное время, необходимое для спасения жизней и сохранения здоровья», — приводятся в сообщении слова гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.