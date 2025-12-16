Российские автошколы начнут обучать пользованию «ЭРА-ГЛОНАСС»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские автошколы с 1 марта 2026 года начнут обучать будущих водителей пользованию госинформсистемой «ЭРА-ГЛОНАС», сообщили в операторе госсистемы АО «ГЛОНАСС».
«В автошколах России начнут учить пользоваться “ЭРА‑ГЛОНАСС” с 1 марта 2026 года. Тема закреплена в приказе Минпросвещения России № 505 от 1 июля 2025 и станет частью блока “Устройство транспортных средств”, — говорится в сообществе АО “ГЛОНАСС” в Мах.
Так, студентам автошкол будут рассказывать, как работает автоматическая активация кнопки SOS при тяжелых авариях, когда участники ДТП не могут вызвать помощь самостоятельно, а также научат вручную воспользоваться системой в экстренных ситуациях.
Помимо этого, будущим водителям объяснят, как система помогает не только водителю, но и другим участникам дорожного движения, например, когда автовладелец стал очевидцем происшествий в пути.
«Мы разработаем для автошкол специальный интерактивный урок, чтобы миллионы выпускников на старте управления автомобилем обладали навыками использования “ЭРА-ГЛОНАСС” для повышения безопасности самих водителей и заботы о своих близких. Как показывает практика и истории спасения, которыми с нами делятся автомобилисты, система сберегает драгоценное время, необходимое для спасения жизней и сохранения здоровья», — приводятся в сообщении слова гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.