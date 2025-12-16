Ричмонд
Школу на окраине Омска держат на дистанте из-за проблем с отоплением

Подача отопления прекращена в связи с ремонтными работами.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях появилось сообщение о том, что ученики омской школы № 31, что в Чкаловском поселке Омска, продолжают находиться на дистанте из-за отключения отопления и водоснабжения.

«По информации Тепловой компании, на участке тепловых сетей к школе № 31 по адресу улица Романенко, 15 А 12 декабря проводились ремонтные работы на трубопроводе, по завершении которых горячее водоснабжение и отопление были восстановлены к концу дня. 15 декабря акционерное общество “Тепловая компания” не проводило работ с отключением по адресу улица Романенко, 15 А.

16 декабря планируется проведение ремонтных работ на трубопроводе с отключением горячего водоснабжения и отопления в течение дня, о чем администрация школы была заранее уведомлена. По информации департамента образования, сегодня школа работала в штатном режиме, 16 декабря образовательный процесс в школе будет организован с применением дистанционных технологий", — сообщили о происходящем в мэрии Омска.

Напомним, ранее в социальных сетях была опубликована анонимная жалоба на положение дел в школе № 58, что в Октябрьском административном округе. По словам автора поста, на четвертом этаже здания протекает потолок, в школе завелись грызуны и тараканы, а сырость в образовательном учреждении привела к распространению плесени и появлению комаров.