Школу на окраине Омска держат на дистанте из-за проблем с отоплением

16 декабря планируется проведение ремонтных работ на трубопроводе с отключением горячего водоснабжения и отопления в течение дня, о чем администрация школы была заранее уведомлена. По информации департамента образования, сегодня школа работала в штатном режиме, 16 декабря образовательный процесс в школе будет организован с применением дистанционных технологий", — сообщили о происходящем в мэрии Омска.