За сутки четверо жителей Иркутской области перевели аферистам 2 миллиона рублей

28-летний мужчина из Киренска получил в мессенджере сообщение от «преподавателя колледжа». Он рассказал парню о схеме привлечения студентов в качестве «дропперов» для вывода денег. После аферист попросил сибиряка сделать несколько покупок в интернет-магазинах, используя банковскую карту. Так, он потерял около 100 тысяч рублей.