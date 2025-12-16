За сутки четверо жителей Иркутской области перевели аферистам 2 миллиона рублей

За сутки четверо жителей Иркутской области перевели аферистам два миллиона рублей. Жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Ангарска, потерявшая больше всего денег. Под предлогом оформления социальных выплат на родственника, ей позвонил якобы представитель Министерства образования.
Доверчивая пенсионерка продиктовала ему данные ИНН, СНИЛС и паспорта. Затем начали звонить лжесотрудники Госуслуг, спецслужб и банков, которые запугивали женщину информацией о краже ее личных данных и потери сбережений.
— Чтобы обезопасить себя от действий киберпреступников, пострадавшая послушала мошенников и перевела на «безопасный счет» 1,8 миллиона рублей, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону.
28-летний мужчина из Киренска получил в мессенджере сообщение от «преподавателя колледжа». Он рассказал парню о схеме привлечения студентов в качестве «дропперов» для вывода денег. После аферист попросил сибиряка сделать несколько покупок в интернет-магазинах, используя банковскую карту. Так, он потерял около 100 тысяч рублей.