В Артеме наказали родителей невоспитанной девочки-подростка

В Артеме полицейские отреагировали на инцидент с участием подростков, снятый очевидцами на видео и опубликованный в социальных сетях. Кадры были сделаны в подъезде дома на улице Кирова: по словам автора публикации, группа школьников в позднее время громко разговаривала и мешала жильцам отдыхать. На замечания взрослых подростки не реагировали и отвечали грубо.
Сотрудники отдела МВД России по городу Артему оперативно установили личности участников происшествия. В ходе разбирательства подростки пояснили, что гуляли на улице и зашли в подъезд погреться, поскольку замерзли. В какой то момент они начали громко разговаривать и смеяться. Когда из квартиры вышла женщина и сделала им замечание, одна из девочек ответила ей в неподобающей форме.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с школьниками профилактическую беседу, разъяснив недопустимость подобного поведения в общественных местах.
По итогам проверки полицейские составили административный протокол в отношении законного представителя 13 летней участницы конфликта. Он ответит по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Все собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Артемовского городского округа.