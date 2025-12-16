В Артеме наказали родителей невоспитанной девочки-подростка

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему оперативно установили личности участников происшествия. В ходе разбирательства подростки пояснили, что гуляли на улице и зашли в подъезд погреться, поскольку замерзли. В какой то момент они начали громко разговаривать и смеяться. Когда из квартиры вышла женщина и сделала им замечание, одна из девочек ответила ей в неподобающей форме.