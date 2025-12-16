Лауреат премии «Вызов»: человечество сможет выращивать светящиеся цветы

Биолюминесценция — свечение живых организмов — издавна привлекала внимание человечества. В XVII веке Роберт Бойль сумел увидеть сходство между биолюминесценцией и горением, показав, что и для первой, и для второго необходим кислород. Долгое время считалось, что светиться организмы заставляет находящийся в них белый фосфор. В конце XIX века французский фармаколог Рафаэль Дюбуа сумел показать, что биолюминесценция имеет иную природу. В ней задействованы два вещества: небелковая молекула люциферин, которая окисляется под действием кислорода и фермента люциферазы.