Лауреат премии «Вызов» заявил, что диагностика заболеваний станет точнее

«Моя работа посвящена созданию химических реакций, которые позволяют изучать сложные, в том числе живые системы на уровне отдельных молекул. Созданные нами химические реакции сегодня используются в самых разных областях — от диагностики заболеваний до разработки лекарств и методов визуализации процессов в живых клетках. Например, наша реакция применяется в создании противоопухолевых препаратов, в системах раннего обнаружения метастазов, в исследованиях вирусных инфекций и в технологиях секвенирования генома», — сказал он.