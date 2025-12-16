В Омске в САО Дед Мороз сопроводил приставов по домам должников за услуги ЖКХ

Во вторник, 16 декабря, пресс-служба омского УФССП сообщила о том, что и в Омске прошла Всероссийская информационной акции «В Новый год без долгов». В Советского округе, в частности, жильцам домов напомнили о необходимости своевременного погашения долгов за коммунальные услуг во избежание принудительных мер взыскания.
Судебные приставы совместно с представителями управляющих компаний провели рейд по взысканию задолженности за потребленные ресурсы.
В процессе принудительного исполнения требований приставы применяли арест бытовой техники, принадлежащей неплательщикам.
Одновременно с приставами ходил и Дед Мороз, вместе они поздравили граждан с Новым годом и рассказали о способах оплаты долгов, «а также о том, как проверить себя и своих близких на наличие задолженности: на официальном сайте ГУФССП России по Омской области в разделе интернет-сервиса “Банк данных исполнительных производств”.
Ранее мы писали, что приставы тормозили вместе с ГИБДД машины на Соборной площади в поисках должников также в компании Деда Мороза.