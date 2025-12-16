С 1 января 2026 года в Ростове изменится плата за коммунальные услуги

С 1 января 2026 года в Ростове-на-Дону, как и по всей области, изменится стоимость коммунальных услуг. Предельные индексы роста платы за ЖКУ в декабре утвердили донские власти. Соответствующий документ с данными по всем территориям Ростовской области опубликован на сайте регионального правительства.