С 1 января 2026 года в Ростове изменится плата за коммунальные услуги

С 1 января 2026 года в Ростове-на-Дону, как и по всей области, изменится стоимость коммунальных услуг. Предельные индексы роста платы за ЖКУ в декабре утвердили донские власти. Соответствующий документ с данными по всем территориям Ростовской области опубликован на сайте регионального правительства.
Плата обновится в два этапа. В Ростове-на-Дону с 1 января по 30 сентября 2026 года предельный индекс увеличения платы, который запрещено превышать, составит 1,7%. С 1 октября по 31 декабря показатель будет на уровне в 11%.
Напомним, ранее в департаменте экономики донской столицы отметили, что «обновление не связано с пересмотром экономически обоснованных тарифов на 2026 год и является прямым следствием изменения ставки НДС на 2%, с 20% до 22%».
Предельный индекс платы за коммунальные услуги на 2026 год в среднем для всей Ростовской области с 1 января 2026 года составит 1,7%.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.