В Новосибирске 643 танцевальные пары сразились за победу на паркете

В спортивном комплексе «Север» прошли захватывающие соревнования по танцевальному спорту — «Кубок мэра города Новосибирска», а также чемпионат и первенство города. В этом году за трофей боролись 643 танцевальные пары из десяти регионов России, сообщили в мэрии областного центра.