В Новосибирске 643 танцевальные пары сразились за победу на паркете

В спортивном комплексе «Север» прошли захватывающие соревнования по танцевальному спорту — «Кубок мэра города Новосибирска», а также чемпионат и первенство города. В этом году за трофей боролись 643 танцевальные пары из десяти регионов России, сообщили в мэрии областного центра.
Танцоры представили разнообразие стилей и техник, представляя такие регионы, как Республика Алтай, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область, а также Свердловская и Тюменская области с Урала.
В течение двух дней соревнований разыграли 32 комплекта наград, и новосибирские спортсмены показали выдающийся результат, завоевав 20 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.