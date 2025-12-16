Ричмонд
В Новосибирске 643 танцевальные пары сразились за победу на паркете

Танцоры представили разнообразие стилей и техник.

Источник: Мэрия Новосибирска

В спортивном комплексе «Север» прошли захватывающие соревнования по танцевальному спорту — «Кубок мэра города Новосибирска», а также чемпионат и первенство города. В этом году за трофей боролись 643 танцевальные пары из десяти регионов России, сообщили в мэрии областного центра.

Танцоры представили разнообразие стилей и техник, представляя такие регионы, как Республика Алтай, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Омская область, Томская область, а также Свердловская и Тюменская области с Урала.

В течение двух дней соревнований разыграли 32 комплекта наград, и новосибирские спортсмены показали выдающийся результат, завоевав 20 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.